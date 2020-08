Eine Verkäuferin wurde in Magdeburg mit einem Stock attackiert. Die Polizei fahndet mit Bildern der Überwachungskamera nach dem Angreifer.

Madeburg l Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der im März 2020 eine Verkäuferin mit einem Stock angegriffen hat. Die 29-jährige Mitarbeiterin eines Supermarktes im Magdeburger Stadtteil Altstadt war am 19. März 2020 um 13.10 Uhr an der Rückseite des Geschäftes von dem unbekannten Mann attackiert worden. Zuvor hatte die Angestellte bemerkt, wie dieser in einem Müllcontainer wühlte.

Die 29-Jährige sprach den Mann an und forderte ihn auf, das Gelände des Supermarkes zu verlassen, woraufhin dieser aggressiv reagierte, wie die Polizei in Magdeburg dazu mitteilte. Der Unbekannte ging auf die Mitarbeiterin zu und stach mit einem Stock nach der 29-jährigen Frau. Als weitere Mitarbeiter herauskamen, entfernte sich der unbekannte Mann. Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung niemand, so die Polizei weiter.

Nach Beschluss des Amtsgerichtes Magdeburg sucht die Polizei nun mit Hilfe von Bildern einer Überwachungskamera nach Zeugen, die den Mann auf den Bildern erkennen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.