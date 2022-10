Mit der Zeitumstellung auf die Winterzeit in der Nacht zum Sonntag kommt auch der Öffentliche Nahverkehr in Magdeburg durcheinander. Wir zeigen, worauf sich sich Fahrgäste jetzt einstellen müssen.

Magdeburg (vs) - Die Winterzeit kündigt sich in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag an. Das heißt, endlich wieder eine Stunde länger schlafen. Doch auch der Nahverkehr muss auf die Extra-Stunde reagieren.

So sollen am Sonntag, 30. Oktober, die Uhren von drei Uhr früh auf zwei Uhr, also um eine Stunde, zurück gestellt werden. Demnach entsteht eine Lücke in der Öffentlichen Nahverkehrsversorgung, wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) ankündigen.

In dieser zusätzlichen Stunde soll der Verkehr einmalig ruhen, heißt es von Seiten der MVB. Ansonsten soll der Nachtverkehr aber mit den Linien N1 bis N9 planmäßig weiterlaufen.

"Das Anschlusstreffen am Alten Markt um 2.15 Uhr findet wie gewohnt statt. Der nächste planmäßige Anschluss ist dann um 3.15 Uhr", so ein Sprecher der Verkehrsbetriebe.