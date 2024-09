Magdeburg. Anton K., Name geändert, da er anonym bleiben möchte, geht gerne mit seinem Hund spazieren. Dabei gehen die beiden oftmals durch den kleinen Park an der Ecke Schönebecker Straße/Porsestraße in Buckau. Bei ihrer Runde am 21. August war jedoch etwas anders.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.