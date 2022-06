Kinder- und Jugendverband „Falken“ feiern in Magdeburg ihre 30 Jahre und suchen Ehemalige

Der Kinder- und Jugendverband SJD - Die Falken begeht seinen Gründungstag im Land Sachsen-Anhalt am 10. September 2021 in Magdeburg. Gesucht werden jene, die früher mit dabei waren, aber auch Erinnerungen an Ferienlager, Workshops und Ähnliches.