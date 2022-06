Falls Intel mit der Chipfabrik nach Magdeburg kommt ...

Dass Intel in Magdeburg eine Chipfabrik baut, ist längst nicht sicher. Warum das so ist und was jetzt diskutiert wird, hat die Volksstimme zusammengetragen.

Magdeburg - Riesige Fabriken pumpen Geld in eine Region und schaffen Arbeitsplätze. Kein Wunder also, dass Magdeburg sich am Rennen um industrielle Investoren beteiligt. Nachdem die Flächen in der Stadt rar geworden sind, soll jetzt am Eulenberg ein 360 Hektar großes neues Industriegebiet entstehen. Mit einem Beschluss kann der Stadtrat am Dienstag dazu den Weg frei machen. Der Bauausschuss und der Umweltausschuss haben das Vorhaben bereits einstimmig befürwortet. Im Vorfeld wurden aber in einer Debatte von mehr als anderthalb Stunden noch einmal Fragen gewälzt. Die Volksstimme hat Antworten zusammengetragen.