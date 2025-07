Ein Supermarkt in Magdeburg soll schließen - so lautet ein aktuelles Gerücht. Doch das Gegenteil ist der Fall: Denn stattdessen eröffnet dort eine Fleischerei eine neue Filiale.

Magdeburg. - Einige NP-Märkte in Magdeburg wurden bereits zu „nah&gut“ umstrukturiert, manche Standorte wurden dauerhaft geschlossen. Nun sind Schließungsgerüchte auch für die Filiale am Schöppensteg in der Neuen Neustadt aufgetaucht.