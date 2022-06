Farbanschlag auf Linienbus während der Fahrt in Magdeburg

Ein maskierter Unbekannter hat in Magdeburg einen an einer roten Ampel wartenden Linienbus der Verkehrsbetriebe beschmiert.

Magdeburg. - Auf einen Bus der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) ist am Freitag, 20. August 2021, ein Farbanschlag verübt worden. Als der Bus gegen 11 Uhr in der Großen Diesdorfer Straße zwischen Arndtstraße und Matthisonstraße an einer roten Ampel hielt, stürmte ein Unbekannter auf den Bus zu und sprühte großflächig mit einer Farbdose einen Schriftzug an die linke Seite des Busses.