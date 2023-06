Schals, Mützen, Fahnen des 1. FC Magdeburg und die neuen Trikots für die nächste Saison in der zweiten Bundesliga - das gibt es bald im neuen Fanshop des FCM. Der Standort an der Guerickestraße in Magdeburg schließt hingegen.

Am Klingelschild des neuen Fanshops in Magdeburg steht schon der FCM.

Magdeburg - Noch bis Ende Juni können sich Fans des 1. FC Magdeburg mit Schals, Mützen und T-Shirts am gewohnten Standort des Fanshops FCM-Total an der Guerickestraße in Höhe des City Carré in Magdeburg eindecken. Jetzt ist Ersatz für den Fanshop gefunden. Das ist der neue Standort - und ein zweiter ist schon in Planung.

Die Tage des Fanshops FCM Total in der Guerickestraße in Magdeburg sind gezählt. Inhaber Andreas Müller konnte als Lizenznehmer des 1. FC Magdeburg den Vertrag über den Vertrieb der Artikel nicht verlängern. Der FCM möchte den Vertrieb seiner Fanartikel nach Jahren wieder in die eigenen Hand nehmen.

Breiter Weg 178 in Magdeburg: Hier zieht der neue Shop des 1. FC Magdeburg ein. Fotos: R. Schweingel

Allerdings hüllte sich der Klub zuletzt weitgehend in Schweigen, wo und in welcher Form das erfolgen soll. Einzig ein Post in einem sozialen Netzwerk vor Wochen hatte einen kleinen Fingerzeig gegeben.

Aufklärung brachte erst eine Anfrage der Volksstimme, die der FCM beantwortete. Inhalt: Der erste neue FCM-Fanshop wird am 15. Juli im Breiten Weg 178 eröffnen. Die Öffnungszeiten sollen sich an den Geschäften im Umfeld orientieren, erklärte der neue FCM-Merchandising-Chef Til Dreyer.

Ausrüster Hummel statt Uhlsport und die neuen FCM-Trikots

Im Angebot wird nach dem Ausrüsterwechsel von Uhlsport zu Hummel demnach eine komplett neue Kollektion sein. Und: Die neuen Trikots sollen noch vor der Eröffnung des Shops vorgestellt werden. Auch das Online-Angebot werde verbessert, auch mit individuellen Trikotdruck. Zudem könnten Trikots im Fanshop künftig beflockt werden.

Nach MDCC- und Getec-Arena nun auch die Fanshops in gemeinsamer Nähe

Die Volksstimme weiß außerdem: Neben dem Shop im Breiten Weg (170 Quadratmeter) soll es zumindest an Spieltagen einen zweiten Verkauf auf 200 Quadratmetern Fläche im neuen Funktionsgebäude direkt auf dem Platz vor der MDCC-Arena geben.

Bemerkenswert auch: Der FCM hat mit Hummel künftig denselben Ausrüster wie der SCM. Damit stehen nicht nur ihre beiden Arenen direkt nebeneinander. Auch ihre Fanshops im Breiten Weg trennen künftig gerade mal 100 Meter.