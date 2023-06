Werden FCM-Fans zurecht per Polizei-Drohnen überwacht? Die Fanhilfe Magdeburg eskaliert nun den Streit mit der Polizei weiter - und hat Beschwerde beim Landesdatenschutzbeauftragen eingelegt.

Der Drohnenstreit zwischen der Fanhilfe des 1. FC Magdeburg und der Polizei eskaliert weiter. Nun wurde eine Beschwerde bei dem Landesdatenschutzbeauftragten in Sachsen-Anhalt eingelegt. Werden Fans zu Recht mit Drohnen überwacht? Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Die Fanhilfe Magdeburg hat offenbar Beschwerde gegen die Drohnen-Einsätze der Polizei bei Fußballspielen in der und an der Magdeburger MDCC-Arena eingelegt. Dies geht aus einer Mitteilung des Vereins hervor.

Lesen Sie auch: Drohnenstreit in Sachsen-Anhalt zwischen Fans des 1. FC Magdeburg und der Polizei

Demnach sei der Landesdatenschutzbeauftragte nun darum gebeten, zu überprüfen, ob die betreffenden Drohnen-Einsätze rechtmäßig und datenschutzrechtlich unbedenklich sind. Zuvor war über eine parlamentarische Anfrage im Landtag, die die Fanhilfe initiiert hatte, bekannt geworden, dass bei den Heimspielen gegen FC Hansa Rostock sowie Hamburger SV im April 2023 durch die Polizei Drohnen zur Überwachung der Fans eingesetzt wurden, heißt es.

Die Fanhilfe lehnt diese Drohnen-Einsätze laut Mitteilung ab und hält sie für rechtswidrig. Mit dem Einsatz von Drohnen würden Fußballfans unter ständige Beobachtung und Generalverdacht gestellt, heißt es.