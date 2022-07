ÖPNV in Magdeburg: So kommen Fußballfans umsonst zum FCM-Spiel

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe haben angekündigt, am Sonnabend häufiger zu fahren und für das Fußballspiel des FCM gegen Düsseldorf die Eintrittskarten als Fahrausweise zu akzeptieren.

Gratis zum Spiel des FCM können Nutzer des Öffentlichen Nahverkehrs am Sonnabend in Magdeburg reisen. Wir erklären, unter welchen Bedingungen und welche Straßenbahnen zusätzlich eingesetzt werden.

Magdeburg (vs) - Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) setzen zusätzliche Straßenbahnen ein, damit Fußballfans am Sonnabend das erste Heimspiel des 1. FC Magdeburg in der MDCC-Arena erleben können.

Das Stadion ist über die Haltestelle Arenen mit der Straßenbahnlinie 4 (Klinikum Olvenstedt – Hauptbahnhof - Cracau) direkt erreichbar.

Zusätzlich ist auch die Anreise mit der Straßenbahnlinie 6 (Diesdorf – Hauptbahnhof - Herrenkrug) und der Sonderstraßenbahnlinie 15 (Olvenstedter Platz – Hauptbahnhof – Messegelände) über die Haltestelle Turmschanzenstraße / Friedensbrücke mit kurzem Fußweg möglich.

Die Sonderstraßenbahnlinie 15 fährt ab 17.10 Uhr zusätzlich zu den Linien 4 und 6 alle 30 Minuten.

Nach Spielende fahren die Straßenbahnen der Linie 15 im dichten Takt ab der Haltestelle Arenen zum S-Bahnhof Neustadt. Dort kann nicht nur in die Straßenbahnlinien 1, 9 und 10, sondern auch in die Regionalzüge und S-Bahnen umgestiegen werden.

Die Eintrittskarten zum Heimspiel gelten gleichzeitig drei Stunden vor und bis zu drei Stunden nach dem Spiel als Fahrkarte bei der MVB.