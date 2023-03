Ärger voraus in Magdeburg: Am Freitag, 3. März, spielt nicht nur der FCM gegen Kaiserslautern sondern es soll auch einige weitere Veranstaltungen und Versammlungen im Stadtgebiet geben. Die Polizei warnt vor Sperrungen, Staus und Verkehrsbehinderungen ab Nachmittag.

FCM gegen Kaiserslautern in Magdeburg: Stau, Sperrung und Verkehrsbehinderung erwartet

Beim Spiel des 1. FC Magdeburg gegen den 1. FC Kaiserslautern müssen sich Fans und Einwohner am Freitag, 3. März, auf zahlreiche Verkehrsbehinderungen, Staus und Sperrungen in Magdeburg einstellen. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu Staus, Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen kann es im Zuge des Fußballspiels zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Kaiserslautern und mehreren Parallelveranstaltungen am Freitag, 3. März, kommen. Davor warnt die Polizei in der Landeshauptstadt.

FCM gegen Kaiserslautern: Polizei warnt vor Stau in Mageburg

Ab den Nachmittagsstunden rechnen die Beamten demnach mit Behinderungen im Stadtgebiet von Magdeburg. Insbesondere die Innenstadt und der ostelbische Bereich sollen davon betroffen sein, da in diesem Bereich zeitgleich weitere Veranstaltungen und drei Versammlungen geplant sind.

Sperrungen und Umleitungen bei FCM-Spiel in Magdeburg

Verkehrsteilnehmer müssten deshalb im Stadtgebiet mit Stauerscheinungen und kurzzeitigen Straßensperrungen rechnen, heißt es von Seiten der Polizei.

Um nach Abpfiff eine zügige Abreise der Besucher zu gewährleisten, würden die Beamten den Verkehr im Bereich Gübser Weg, Friedrich-Ebert-Straße sowie Georg-Heidler-Straße zeitweise zweispurig als Einbahnstraße leiten.