Eigentlich sollte die provisorische Ampel an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße und Gübser Weg bereits installiert werden und dort für mehr Sicherheit sorgen. Doch die Inbetriebnahme nahe des Stadions in Magdeburg verzögert sich.

Immer noch nicht installiert: Neue Ampel am FCM-Stadion in Magdeburg verzögert sich

Sicherheit an der Avnet-Arena

Für Radfahrer und Fußgänger ist es am Stadion in Magdeburg schwierig, die Fahrbahn zu überqueren.

Magdeburg - Fahrradfahrer und Fußgänger müssen noch ein wenig geduldig sein: Die provisorische Ampel, die eigentlich bereits im Juli an der Kreuzung von Friedrich-Ebert-Straße und Gübser Weg installiert werden sollte, verschiebt sich um wenige Wochen.

Das teilte die Stadt auf Nachfrage mit. Demnach folgt die Inbetriebnahme erst im August. Ein Grund für die Verzögerung wurde dabei nicht genannt.

Bereits seit Jahren gibt es die Forderung, die vielbefahrene Kreuzung nahe des Stadions für Fußgänger und Radfahrer sicherer zu machen. Im Herbst 2020 hatte die CDU-Fraktion dafür im Stadtrat einen Antrag eingebracht, der auf den Bau eines Fußgängerüberwegs abzielte.

Neue Ampel am FCM-Stadion in Magdeburg soll über ein Jahr lang in Betrieb sein

Seit einer Verkehrszählung im vergangenen Jahr steht der Plan, eine Trenninsel im Bereich der Radwegquerung zu bauen. Hierzu müsse der westliche Fahrstreifen erweitert werden.

Als Kosten wurden circa 140.000 Euro genannt. Um die Zeit bis zur Bauausführung zu überbrücken, soll die provisorische Ampel-Anlage zwischen Avnet- und Getec-Arena installiert werden.

Im Zuge der Umleitungsverkehre für die Brückenneubauten über die Elbe war dies schon einmal der Fall. Die Anlage soll dann laut letztem Stand bis zum 31. Dezember 2025 in Betrieb bleiben.