Fehlende Bäume decken auf: Parkplatz in Magdeburg vorschnell vergrößert

Magdeburg - Gut genutzt und wenig Grün. So lässt sich die Situation auf dem Parkplatzareal vom Sudenburger Wochenmarkt an der Halberstädter Straße zusammenfassen. Das Gelände zwischen der Halberstädter Straße und der Hakeborner Straße ist jüngst um eine Vielzahl an Stellflächen erweitert worden. Und ohne die in einer Satzung der Stadt vorgesehene Bepflanzung zu berücksichtigen.