Feierliche Einweihung für „Das Elb“ im Magdeburger Stadtpark

Magdeburg - Es soll ein neuer Anziehungspunkt für Magdeburg und seine Gäste sein: Bei einem festlichen Empfang ist am Freitag „Das Elb“ als Boardinghouse, Hotel und Restaurant am Seilerweg im Stadtpark Rotehorn offiziell eingeweiht und eingesegnet worden. In Anwesenheit von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sowie Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) ist der rund 12 Millionen Euro teure Ersatzneubau am Standort des ehemaligen Hotel „Elbresidenz“, das vielen Magdeburger noch als „Haus der Athleten“ bekannt sein dürfte, nun für die Öffentlichkeit nutzbar.