Fester Preis für Wärme und Strom: Baustart für Magdeburgs erste energie-autarke Reihenhäuser

So wird die Reihenhauszeile am Marderweg im Magdeburger Stadtteil Hopfengarten nach seiner Fertigstellung, die im vierten Quartal 2022 angepeilt wird, aussehen.

Magdeburg - Mit der Reihenhauszeile am Marderweg im Stadtteil Hopfengarten begeht das Unternehmen Neuland, so Wobau-Geschäftsführer Peter Lackner bei der Grundsteinlegung des Pilotprojekts, das Vorbildcharakter hat. Man setze Maßstäbe in Sachen Klimaschutz und Wohnkomfort für Magdeburg und ganz Sachsen-Anhalt. Lackner: „Als kommunales Wohnungsunternehmen und größter Vermieter Sachsen-Anhalts werden wir in einem Modellprojekt zeigen, wie man in der Zukunft bauen kann.“