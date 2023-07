Magdeburg feiert das Glacis Open Air am 22. Juli 2023. Diese Workshops und Künstler sind auf den Bühnen im Park dabei.

Festival im Park: Das Glacis Open Air in Magdeburg lockt mit neuen Künstlern

Das Glacis Open Air findet auf den Wiesen des Glacis Parks in Magdeburg statt und bieten ein vielfältiges Programm.

Magdeburg - Der Glacis Park zwischen den Stadtvierteln Stadtfeld Ost, Sudenburg und Altstadt verwandelt sich am 22. Juli 2023 wieder zum Open-Air-Event. Zehn ehrenamtliche Vereine und Kollektive sowie freiwillige Helfer organisieren das Glacis Open Air.

Der Eintritt ist frei, aber eine "Hutkasse", eine freiwillige Spende, steht am Eingang. Die Gäste des Open Airs können die Workshops und Stände ab 14 Uhr bis offiziell 1 Uhr nachts besuchen. Unter anderem wird ein Hula-Hoop-Workshop angeboten. Wer sich für "Do it yourself"-Produkte und Basteleien interessiert, kann bei den Ständen der Upcyclern, Makramee-Händlern und Siebdruck-Künstlern vorbeischauen.

Auf vielen Bühnen auf den Wiesen des Parks, die von den Kollektiven selbst bespielt werden, treten verschiedene Künstler auf. Sowohl Newcomer als auch stadtbekannte Gruppen finden ihren Platz auf den Bühnen.

Auszug aus dem Line Up auf dem Glacis Open Air Nils Keppel

Dante x Matrush*K

Cloudy June

Salò

die Hallenbande

Monkeyman

Brockhoff

Droplegs Bushfire

Butz²

Auch interessant: Glacis Open Air in Magdeburg: Infos zum Event im Park

Hungrig muss niemand bleiben: Neben süßen Leckereien, wie Waffeln, Eis oder selbstgemachten Kuchen und Torten von regionalen und Produzenten, gibt es auch herzhafte Speisen wie dem Vöner, veganem Döner, Burger, auch Suppen und vieles mehr.

Seit 2015 gibt es dieses Event schon. Damals wurde es noch unter dem Namen "Wohnzimmerkonzerte" organisiert. Seit zwei Jahren läuft es unter neuem Namen: Glacis Open Air.

Beteiligt an der Organisation sind mehr als 280 Ehrenamtliche, vor allem aus den zehn beteiligten Kollektiven: Musikkombinat Magdeburg e.V. und Wohnzimmerkonzerte Magdeburg, Love Foundation Magdeburg, Sanierungsverein Ravelin 2 und Castellum Cultura, platz*machen, Urbanpiraten, Tor5, Kultur Hafen e.V., MINDdrop e.V., CREATOR e.V. und SportArt e.V./M-Trails.

Über vier Monate Planung steckt hinter dem Ein-Tages-Festival auf den fünf bespielten Wiesen des Glacis Parks. 2022 schauten um die 8000 Besucher in dem Park vorbei.