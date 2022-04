Festung Mark: 20 Jahre Kultur in Magdeburger Kasernenmauern werden gefeiert

Konzerte, Ausstellungen, Märkte, Familienfeste, Tagungen und Konferenzen – die Festung Mark ist heute eine vielfältig genutzte Kulturstätte und das Team bereichert das Magdeburger Kulturleben. In diesem Jahr besteht die Einrichtung seit 20 Jahren.

Magdeburg - Wenn Festung-Mark-Chef Christian Szibor zurückblickt auf Fotos, die das verwilderte und verfallene Kasernengebäude an der Hohepfortestraße zeigen und sie mit dem Zustand von heute vergleicht, dann kann er es selbst kaum glauben. Die riesigen Mauern sind heute komplett saniert und dienen als Herberge für Kunst und Kultur – und das seit nunmehr 20 Jahren. Am 9. Oktober soll der runde Geburtstag mit einem breiten Publikum gefeiert werden. Grund dazu gibt es allemal, denn auch schwierige Zeiten hat das Team der Festung Mark in den vergangenen 20 Jahren überstanden.