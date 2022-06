Feuerteufel zündelt in Magdeburg schon wieder

Nach dem Brand zweier Mülltonnen hat die Polizei in Magdeburg einen 23-jährigen Mann erwischt. Er ist bereits wegen zahlreicher anderer Feuer polizeibekannt.

Auch diesen Müllcontainer soll der 23-Jährige im Dezember 2020 in der Bahnhofstraße angezündet haben.

Magdeburg. - Bereits seit Monaten beschäftigt ein Feuerteufel die Magdeburger Polizei – in der Nacht zu Donnerstag, 19. August 2021, schlug er wieder zu: Gegen 1.10 Uhr brannten in der Liebigstraße zwei Mülltonnen. Aufmerksame Zeugen alarmierten die Polizei, die einen 23-jährigen Magdeburger noch vor Ort stellen konnte. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde ein Feuerzeug gefunden, ein weiteres in der Nähe des Tatortes.