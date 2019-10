ABC-Einsatz am City Carré in Magdeburg. Foto: Tom Wunderlich

Am City Carré in Magdeburg läuft derzeit ein ABC-Einsatz der Feuerwehr. Ein Anrufer hatte weißes Pulver gemeldet.

Magdeburg l In Magdeburg ist die Feuerwehr am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr zu einem Gefahrgut-Einsatz am City Carré gerufen worden. Nach Volksstimme-Informationen erklärte ein Anrufer, er habe weißes Pulver in einem Briefumschlag entdeckt.

Ein Teil des Hauses wird evakuiert. Die Einsatzkräfte prüfen nun, ob es sich dabei um eine gefährliche Substanz handelt.