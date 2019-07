Die Feuerwehr hat in Magdeburg ein Feuer auf einem Getreidefeld gelöscht. Es war wohl Rettung in letzter Minute.

Magdeburg l Rettung in letzter Minute hat am Montagabend ein Landwirt in Magdeburg erfahren. Gegen 20.15 Uhr hatten Pächter einer benachbarten Gartenanlage an der Maria-Neide-Straße auf einem Getreidefeld Flammen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt nahmen die Einsatzkräfte eine große Rauchsäule wahr. Beim Eintreffen standen rund 1000 Quadratmeter des Getreides in Flammen. Da sich die Wasserversorgung an dem abgelegenen Feld schwierig gestaltete, wurden mehrere Fahrzeuge mit Wassertanks an Bord nachalarmiert. Der Landwirt schätzt den Schaden auf rund 500 Euro.