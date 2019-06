In einer Wohnung eines Mehrfamilienhaus in der Buckauer Straße von Magdeburg hat es gebrannt. Foto: Tom Wunderlich

In einer leeren Magdeburger Wohnung hat es gebrannt. Ein Anwohner reagierte blitzschnell. Ein technischer Defekt scheint ausgeschlossen.

Magdeburg l In der Nacht zu Donnerstag ist im Magdeburger Stadtteil ein Brand glimpflich ausgegangen, nicht zuletzt weil ein Anwohner blitzschnell reagiert hatte.

Gegen 23 Uhr hatte der Mann ein verdächtiges Flackern in einer Wohnung eines Mehrfamilienhaus in der Buckauer Straße festgestellt. Im Treppenhaus war zudem ein deutlicher Brandgeruch wahrnehmbar. Daraufhin alarmierte er die Magdeburger Feuerwehr. Diese stellte einen Brand in einer leerstehenden Wohnung im dritten Obergeschoss fest und löschte das Feuer.

Noch vor Eintreffen der Feuerwehr hatten sich die Bewohner mit ihren Haustieren in Sicherheit gebracht. Durch das schnelle Eingreifen, konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Dachgeschoss verhindert werden.

Feuerwehr-Übung im Magdeburger City Carré Magdeburg (vs) l Bei einer Übung der Feuerwehr in Magdeburg wurde am 4. Juni 2019 das City Carré evakuiert. 4000 Menschen mussten das Gebäude in der Innenstadt verlassen. Für eine Übung der Magdeburger Berufsfeuerwehr und des City Carrés in Magdeburg si...



Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Magdeburg orientieren sich mit einer Objektkarte in den G&...



Mitarbeiter des City Carrés Magdeburg kümmern sich um eine verletzte Person, dargestell...



Die Feuerwehr rückte zu einer Übung zum City Carré Magdeburg aus. Foto: Ivar L...



Nachdem das Shoppingcenter City Carré evakuiert ist, erkunden Einsatzkräfte der Berufsf...



Feuerwehrleute retten eine verletzte Person, dargestellt von einer Puppe, aus dem Erdgeschoss des...



Rund 4000 Menschen mussten das City Carré in Magdeburg für eine Übung der Feuerweh...



Der Eigentümer schließt einen technischen Defekt aus, da in der Wohnung kein Strom anliegt. Der Schaden beträgt mehrere Zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache.