Zu einem Wohnungsbrand musste die Magdeburger Feuerwehr am Freitag, 8. Mai 2020, ausrücken. Symbolbild: Martin Rieß

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg mussten drei Bewohner ins Krankenhaus.

Magdeburg (vs) l Drei Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Kroatenhügel sind laut Polizei bei einem Brand am Freitagabend, 8. Mai 2020, verletzt worden. Das Feuer war gegen 22.30 Uhr im Wohnzimmer in einer der Wohnungen ausgebrochen.

Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Die drei Verletzten wurden mit Verdacht auch Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.