Gegen 22.15 Uhr endeckten Passanten in der Industriestraße im Magdeburger Stadtteil Rothensee ein Feuer. Foto: Thomas Schulz

Auf einem Recyclinghof in Magdeburg hat es gebrannt. Passanten entdeckten das Feuer in der Industriestraße.

Magdeburg (md) l Auf einem Recyclinghof im Magdeburger Stadtteil Rothensee hat es am Donnerstagabend gebrannt. Gegen 22.15 Uhr endeckten Passanten in der Industriestraße ein Feuer und riefen den Notruf. Auf dem Recyclinghof brannte ein ca. 30 x 50 Meter großer Holzstapel. Hunderte Tonnen von Holzabfal sowie ein Spezialfahrzeug standen in Flammen. Sofort wurde nachalarmiert. Mehr als 50 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr Rothensee kamen zum Einsatz.

Nach anfänglicher Schwierigkeit der Wasserversorgung konnte nach kurzer Zeit mehrere stabilen Wasserleitungen gewährleistet werden. Von mehreren Seiten aus wurde gelöscht. Die Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten, da eine massive Rauchentwicklung über den Stadtteil zog. Verletzt wurde niemand.

Die Einsatzkräfte waren bis in den frühen Morgenstunden im Einsatz. Ein Radlader vom Unternehmen unterstützte die Einsatzkräfte und zog die brennenden Holzreste auseinander, um diese abzulöschen. Zur Brandursache hat die Polizei Ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Schadensumme ist noch unklar.