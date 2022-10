Feuerwehr Magdeburg: Wettbewerb für Kinder und Jugendliche

Feuerwehrstiefel-Weitwurf, Knotenkunde und einen Tischtennisball durch einen Feuerwehrschlauch drücken – die Kinder und Jugendlichen bei dem 27. traditionellen Orientierungslauf der Freiwilligen Feuerwehr Magdeburg können sich nicht über Eintönigkeit beklagen. So lief der Wettbewerb ab.

Magdeburg - Insgesamt 180 Teilnehmer zwischen sechs und 18 Jahren sind am vergangenen Sonnabend in kleinen Gruppen gegeneinander angetreten. „Bei den verschiedenen Aufgaben an den Stationen geht es um Geschick, Wissen und Schnelligkeit“, erklärt Christoph Schartau, Stadtkinder- und Jugendfeuerwehrwart. „Aber Spaß und Teamgeist gehören auch dazu. Es ist ja nicht nur ein knallharter Wettbewerb.“