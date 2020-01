Bei dem Brand entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Symbolbild: Martin Rieß

Am Neujahrstag ist in Magdeburg ein Heulager in Flammen aufgegangen.

Magdeburg (dpa) l In Magdeburg sind am Neujahrstag 150 Heuballen abgebrannt. Laut einer Mitteilung der Feuerwehr stand gegen 15.30 Uhr das Lagerzelt, in dem die Ballen untergebracht waren, im Bereich Lange Lake bereits in Vollbrand, als die Rettungskräfte eintrafen. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, legen erste Erkenntnisse Brandstiftung nahe. Bei dem Vorall am Mittwochnachmittag entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro. Wie Einsatzleiter Michael Haering mitteilte, sei neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwillige Feuerwehr Rothensee im Einsatz gewesen.

