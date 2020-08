In Magdeburg brannte eine Lagerhalle. Zwei Millionen Euro Schaden entstand.

Magdeburg l Im Magdeburger Norden ist am Abend des 1. August 2020 eine Lagerhalle in Brand geraten. Der Notruf in der Leitstelle war um 18.25 Uhr eingegangen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr der Volksstimme. Zunächst war die Lage unklar. Mehrere Feuerwehren waren aber im Einsatz. Menschen waren nicht in Gefahr. Ein Feuerwehrmann musste mit Verdacht auf Rauchgastvergiftung ins Krankenhaus. Er konnte aber das Krankenhaus gleich wieder verlassen. Es entstand ein Schaden von rund zwei Millionen Euro.

Nach Volksstimme-Informationen handelt es sich bei dem Brand um das Gelände einer Abschleppfirma an der Saalestraße - dies bestätigte am späten Abend auch die Polizei. Die Beamten haben das Gebiet weiträumig abgesperrt, weil sie Explosiongefahr bei den dort abgestellten Autos befürchteten. Außerdem ist der August-Bebel-Damm gesperrt, weil die Feuerwehr die Wasserversorgung per Schlauch über einen dort stehenden Hydranten absichert.

Große Rauchwolke

Über dem Stadttel Rothensee hatte sich indes eine große Rauchwolke gebildet. Mehrere Feuerwehren aus anderen Stadtgebieten waren ebenfalls im Einsatz und fuhren unter Sirenen zum Einsatzort.

Bilder Die Rauchentwicklung war sehr stark. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Foto: Thomas Schulz



Blick auf die Rauchwolke an der Saalestraße in Magdeburg, an der ein Feuer auf dem Gelände einer Abschleppfirma ausbrach. Foto: Martin Rieß



Eine Rauchwolke steht über der Saalestraße in Magdeburg. Ein Feuer ist auf dem Gelände eines Abschleppdienstes ausgebrochen. Foto: Martin Rieß



Mehrere in der Halle abgestellte Fahrzeuge wurden ein Raub der Flammen und explodierten teilweise. Laute Detonationen waren zu hören. Immer wieder drückte der Wind den dichten Rauch nach unten, sodass die Einsatzkräfte nur unter schweren Atemschutz den Brand bekämpfen konnten. Messungen wurde im Umkreis des Einsatzes durchgeführt. Anwohner wurden durch Radio und Warnapps gewarnt, dass Türen und Fenster geschlossen gehalten werden müssen. Schwarzer und gelber Qualm umhüllten die Einsatzstelle. Nicht nur das Feuer machte den Einsatzkräften zu schaffen, sondern auch die sommerlichen Temperaturen über 30 Grad, sodass ein Feuerwehrmann mit Kreislaufproblemen ambulant behandelt werden musste. Insgesamt waren 75 Einsatzkräfte von berufs- und freiwilligen Feuerwehren im Einsatz.

Als mögliche Brandursache konnte die Polizei einen technischen Defekt an einem dort abgestellten Fahrzeug ermitteln. Der Sachschaden wird auf etwa zwei Millionen Euro beziffert. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.