In Magdeburg musste die Feuerwehr zu einem Brand ausrücken. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Magdeburg l In Magdeburg ist es am Samstagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz in der Altstadt gekommen. Gegen 16.20 Uhr wählten Anwohner der Hallischen Straße den Notruf, da sie Feuer hinter einer Tankstelle wahrgenommen hatten.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannten zwei Flächen von insgesamt 150 Quadratmetern Ödland. Die Feuerwehr löschte zügig die beiden Brände an einen Garagenkomplex ab. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat ihre Ermittlungen aufgenommen.