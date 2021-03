Die Schrottsammlung im Januar in Kunrau war ein voller Erfolg. Der Erlös kommt dem Kunrauer Freibad zugute. Foto: Markus Schulze

Der neu gegründete Förderverein für das Kunrauer Schwimmbad hat schon viel erreicht: Die Aktion Schrottsammlung war ein voller Erfolg.

Kunrau l Die Schrottsammlung, die am 23. und 30. Januar in Kunrau stattgefunden hat, bewertet der Förderverein für das Kunrauer Schwimmbad als „vollen Erfolg“. Die Aktion war von einem Einwohner in Zusammenarbeit mit Mitgliedern des Fördervereines organisiert worden, wie Pressesprecher Christian Stottmeister erinnert.



Den Erlös aus der Aktion übergab der Einwohner als Spende an den Förderverein. Diese soll dem Kunrauer Schwimmbad zugutekommen.



Zweifacher Dank an Firmen und die Einwohner

Besonders bedanken möchte sich der Förderverein bei ortsansässigen Firmen, wie der LB Kunrau GmbH, die den Sammelplatz vom Schnee befreit hatte. Nur deshalb konnte die Schrottsammlung überhaupt durchgeführt werden. Gleiches gilt auch für die Nutzfahrzeuge Kunrau GmbH, die Behälter zum Trennen des Schrotts zur Verfügung gestellt hatte. Mittels der Container konnte Messing, Alu- und Misch-Schrott getrennt werden.



Ein besonderer Dank, so betont Christian Stottmeister, gilt zudem den Einwohnern, die den Schrott trennten und private Technik für die Aktion zur Verfügung stellten. „Da es bereits weitere Anfragen gab, ist eine Wiederholung nicht ausgeschlossen“, stellt der Pressesprecher eine weitere Schrottsammlung in Aussicht. Der Zeitpunkt ist aber noch völlig offen.



Noch mehr Projektewerden initiiert

Indes sind weitere Projekte des Fördervereins bereits in Planung. Unter anderem soll der Spielplatz im Schwimmbad ansprechender gestaltet werden. Außerdem ist vorgesehen, das Kinderbecken mit einem Sonnensegel zu versehen, um weitere Schattenplätze zu schaffen, nennt Stottmeister zwei Beispiele.



Erst am 20. Oktober 2020 gegründet, „ist unser noch junger Verein schon jetzt dabei, bei den Mitgliederzahlen die Hundert zu knacken“, wie der Pressesprecher stolz berichtet. Die Tendenz ist weiter steigend. Weitere Mitstreiter sind herzlich willkommen.



Wer dem Förderverein beitreten möchte, kann sich an den Vorsitzenden Robert Liebelt oder Kassenwart Michael Grabenstein werden. „Anträge für die Mitgliedschaft liegen auch in der Kita, beim Bäcker und im Einkaufsmarkt in Kunrau aus“, informiert Christian Stottmeister.