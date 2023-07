Streik im Einzelhandel: Kaufland, Edeka, Ikea und Marktkauf in Magdeburg und Burg betroffen

Magdeburg (vs) - Die Beschäftigten des Einzelhandels von Sachsen-Anhalt werden von der Gewerkschaft Verdi zum Streik aufgerufen. Dies betrifft: Kauflandfilialen, Edeka-Centern, Edeka im Domviertel Magdeburg, Marktkauf Burg und Ikea Magdeburg und IKEA in Günthersdorf. Dazu kommen Kaufland in Halle Neustadt, Zollrain 9 (erst­mals), sowie weitere Filialen aus Sachsen-Anhalt Süd. Von Donnertag, 27. Juli, bis Samstag, 29. Juli, soll die Arbeit laut der Gewerkschaft ruhen.

„Obwohl der Tarifvertrag bereits Ende Mai ausgelaufen ist, haben die Arbeitgeber bis heute kein Angebot vorgelegt, die den dramatischen Preissteigerungen etwas entgegensetzen. Die Arbeitgeber haben daher die Chance verpasst, den Beschäftigten zu zeigen, dass sie ihre Nöte ernst nehmen. Deshalb bekommen sie jetzt die Antwort aus den Betrieben“ lässt sich Christine Stoffl, Gewerkschaftssekretärin im Handel für ver.di in Sachsen-Anhalt, in einer Pressemitteilung zitieren.

Die Arbeitgeber im Einzelhandel bieten bislang 5,3 Prozent mehr Lohn ab dem 1. September 2023, 50 Euro mehr für Azubis und 450 Euro Inflationsausgleichsprämie in 2023 (bei Vollzeit). Bereits gezahlte Inflationsausgleichsprämie wollen die Arbeitgeber auf dieses Angebot anrechnen können.

Die Gewerkschaft Verdi fordert laut eigenen Aussagen in der Tarifrunde 2023 im Einzelhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 2,50 Euro mehr Gehalt und Lohn pro Stunde. Die Ausbildungsvergütung soll zudem um 250 Euro pro Monat angehoben werden.