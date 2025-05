14 Mannschaften der Magdeburger Kinderfeuerwehren sind am Samstag (10. Mai 2025) in Beyendorf-Sohlen in den Wettstreit um den Stadtmeister-Titel getreten.

In Beyendorf-Sohlen traten die Kinderfeuerwehren der Stadt Magdeburg zum Wettstreit um den Titel Stadtmeister an. Hier eine Mannschaft der KInderfeuerwehr Randyu-Calenberge.

Magdeburg. - Stadtmeister der Kinderfeuerwehren der Landeshauptstadt Magdeburg - um diesen Titel kämpfte am Sonnabend (10. Mai 2025) der Nachwuchs der Brandschützer. Mit insgesamt 14 Mannschaften traten die aktuell sieben Kinderfeuerwehren Magdeburgs bei der Kinderfeuerwehrstafette in Beyendorf-Sohlen an. Bei bestem Wetter galt es für die Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren ihr Können unter Beweis zu stellen. Der jährliche Vergleich stellt für den Nachwuchs die Möglichkeit dar, das erlernte Wissen und Können zu vergleichen und gleichzeitig der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

Eine Mannschaft der Kinderfeuerwehr Rothensee bei ihrem Lauf. Foto: Ivar Lüthe

An dieser Station mussten Feuerwehrknoten gebunden werden. Foto: Ivar Lüthe

Die Kinderfeuerwehrstafette ist ein Wettbewerb der Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt. Darin absolvieren sechs Kinderfeuerwehrleute nacheinander verschiedene sportliche, feuerwehrtechnische und ersthelferische Aufgaben, die möglichst fehlerfrei und zügig durchzuführen sind, erklärte Christoph Schartau, Stadtkinder- und Jugendfeuerwehrwart.

Stolz ging diese Mannschaft der Kinderfeuerwehr Ottersleben an den Start. Foto: Ivar Lüthe

Zu den Aufgaben gehörte beispielsweise das Ausrollen eines Schlauches, das Kuppeln an einen Verteiler, ein Slalomlauf, einen Verletzten in die stabile Seitenlage zu bringen, einen Feuerwehrknoten zu binden sowie Gerätekunde. All das musste so schnell wie möglich absolviert werden.

An dieser Station musste eine verletzte Person in die stabile Seitenlage gebracht werden. Foto: Ivar Lüthe

Von den neun Freiwilligen Feuerwehren haben mit dem neusten Zugang der Diesdorfer Wehr insgesamt sieben Wehren eine Kinderabteilung. Insgesamt 130 Mädchen und Jungen sind in den Kinderfeuerwehren der Landeshauptstadt aktiv, wie Christoph Schartau sagte. Hinzu kommen noch 200 Mädchen und Jungen, die in den Jugendfeuerwehren Mitglied sind.

In einer Art Memory mussten die Starter auch ihre Gerätekunde unter Beweis stellen. Foto: Ivar Lüthe

Da fliegt der Schlauch: Mit großem Eifer ging der Nachwuchs an den Start. Foto: Ivar Lüthe

Während ihre Teamkameraden um beste Leistungen und Zeiten kämpften, feuerten die anderen Mannschaftsmitglieder an der "Seitenlinie" sie an. Hier die Kinderfeuerwehr Olvenstedt, die mit vier Mannschaften angetreten war. Foto: Ivar Lüthe

Um den Nachwuchs muss den Freiwilligen Feuerwehren derzeit nicht bange sein, wie der zuständige Beigeordnete Ronni Krug vor Ort mit Blick in die Runde der vielen Mädchen und Jungen zur Stafette feststellte.

Der Fanclub der Kinderfeuerwehr Rothensee war mit T-Shirts, Plaketen und jeder Menge guter Laune zum Anfeuern der "Löschmäuse" vertreten. Foto: Ivar Lüthe

Sie wirbelten im Hintergrund, damit der Feuerwehrnachwuchs sich nach dem Wettstreit ordentlich stärken konnte: die Frauen und Männer der Versorgungsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Olvenstedt. Foto: Ivar Lüthe

Die Siegerehrung war für den frühen Nachmittag angesetzt. Wir informieren, wenn die Ergebnisse vorliegen.

Im September steht übrigens die nächste Veranstaltung für den Magdeburger Feuerwehrnachwuchs an: Dann geht es für die Kinder- und Jugendfeuerwehren zum Orientierungslauf nach Randau.