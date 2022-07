Frachtschiff "Amazone" auf dem Weg zur Elbe in Richtung Magdeburg

Das in Haldensleben beheimatete Frachtschiff "Amazone" hat die Sparschleuse in Richtung Magdeburg verlassen. Hinter diesem Becken befindet sich auf der linken Seite der Abzweig zum Schiffshebewerk Magdeburg-Rothensee. Rechts geht es über den Verbindungskanal weiter in Richtung der Magdeburger Häfen, von denen der Kanalhafen und der Hansehafen bislang durch eine Niedrigwasserschleuse vor zu niedrigen Wasserständen in der Elbe geschützt werden.

Foto: Martin Rieß