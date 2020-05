Experiment in Magdeburg: Die Innenstadt soll mit Streetfood, Skatern, Kunst und offener Bühne attraktiver werden. Kosten: 150.000 Euro.

Magdeburg l Was tun, um Magdeburgs Innenstadt zu einem attraktiven Verweilort werden zu lassen? Das soll in einem Experiment - dem "Freiraumlabor – Ein Herz für Magdeburg" sechs Wochen im Nordabschnitt des Breiten Weges getestet werden.

Untersucht werden soll, mit welchen gestalterischen, kulturellen und gastronomischen Anreizen und Attraktionen der öffentliche Raum in der Innenstadt inszeniert werden kann. Denn der Einzelhandel allein lockt die Menschen nicht mehr in die Stadt. "Es kommt auf das Zusammenspiel von Erlebnis, Genuss, Kultur und Konsum an", so Oberbürgermeister Lutz Trümper am Mittwoch.

Los geht es am Dienstag nach Pfingsten. Da wird das Labor aufgebaut. Offizieller Start ist am 12. Juni 2020 um 11 Uhr.

Und das ist unter anderem geplant:

Opernhaus-Vorplatz: Skaterrampe, Malerei und Stadtstrand

Platz vor Ratswaage-Hotel: Kunst, Kultur und offene Bühne als Plattform für Workshops, Mitmachwerkstätten, Diskussionsrunden, Lesungen, Musik- und Theateraufführungen

Entlang des Weges: Sitzmöbel, Pflanzkübel, grüne Wänden, Street-Art-Galerien, Kunstelemente und kreative Wegebeziehungen

Nordabschnitt: Streetfood-Stände, Hörgeschichten, Kinderaktionen

Mehr als 30 Akteure sollen das urbane Leben bereichern. Zudem können sich alle Magdeburger aktiv daran beteiligen und beispielsweise bei der Werkstatt "Lampenschirme" mitmachen. Und wer sich auf der offenen Bühne präsentieren will, kann sich unter freiraumlabor@metaarchitektur.de anmelden.

Das Freiraumlabor falle laut Stadt keine Großveranstaltung, sondern besteht aus mehreren Projekten und Aktionen. Deshalb könne es auch während der Corona-Krise stattfinden. Es gelten aber uch hier die Abstands- und Hygieneregeln.

Das Freiraumlabor ist bis 12. Juli geplant. Die Stadt nimmt dafür 150.000 Euro in die Hand.