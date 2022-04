Das Hyde am Hasselbachplatz hat sehr gute Erfahrungen mit den Außenbereichen gemacht. Die Stadt Magdeburg will den Weg frei machen für weitere Projekte dieser Art.

Magdeburg - Sommer, Sonne, Bier: Wer in den warmen Monaten am Hasselbachplatz entspannt mit Freunden oder Kollegen ein kühles Blondes genießen möchte, muss sich wohl bald nicht mehr unbedingt mit Gleichgesinnten um die wenigen Außenplätze der Kneipen streiten. Denn endlich kommt Bewegung in die Angelegenheit. Aber es wird einige Hürden geben. Doch wen betrifft das am "Hassel" genau?