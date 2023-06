Sommerliche Temperaturen lockten Kinder und Erwachsene am 4. Juni zum Pusteblume-Kinderfest der Volksstimme nach Magdeburg. Die Festung Mark hielt für Groß und Klein allerlei spannende Spiele bereit und sorgte für musikalische Überraschungen.

Kunterbunter Kinderspaß beim Pusteblume-Fest in Magdeburg

Magdeburg - Ein Geruch von Waffeln und Bratwurst liegt in der Luft, aus den Boxen tönt Musik und überall trifft man auf strahlende Kindergesichter: Das Pusteblume-Fest der Volksstimme in Magdeburg stand auch in diesem Jahr wieder auf dem Sonntagsprogramm vieler Familien.