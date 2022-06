Freizeit: Lange Nacht der Wissenschaft in Magdeburg mit spannenden Angeboten

Magdeburg ist eine Stadt der Wissenschaft. Erleben kann man das am 11. Juni 2022 während der Langen Nacht der Wissenschaft. Geboten wird ein vielfältiges Programm an Veranstaltungen.

Zur Langen Nacht der Wissenschaft in Mageburg können die Menschen morgen in den verschiedensten wissenschaftlichen Einrichtungen wieder einen Blick auf Themen und Methoden der Forschung in der Landeshauptstadt werfen.

Magdeburg - Am 11. Juni 2022 erwartet die Besucher der Langen Nacht der Wissenschaft in Magdeburg ein buntes Programm zu den verschiedensten Themenbereichen. Es geht beispielsweise um Naturwissenschaften, Medizin und Technik. Konzipiert ist das Programm für die ganze Familie. Wer die verschiedenen Standorte von Wissenschaft und Forschung besuchen möchte, kann die kostenlosen Busse nutzen, die die Angebote in der Mitte, im Süden und im Osten der Stadt miteinander verbinden. Seitens der Veranstalter heißt es: „Über 250 Programmpunkte in über 25 Institutionen erwarten Sie bei der Langen Nacht der Wissenschaft. Viele Veranstaltungen laufen parallel, daher empfehlen wir, maximal sechs Lieblingsprogrammpunkte auszuwählen und die Wissenschaftsnacht entspannt zu genießen.“ Hier ein Überblick über eine Auswahl an Angeboten an den Routen.