Freizeit-Tipps: Das bietet Magdeburg am 26. Juni 2022

In Magdeburg gibt es auch am 26.6.2022 ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps zusammengestellt.

Die Elbe in Magdeburg mit Blick auf den Petriförder mit Dom, Kloster Unser Lieben Frauen und Johanniskirche. Um Sagen und Architektur geht es am 26. Juni 2022 bei einer Führung.

Magdeburg - Konzerte und ein Gemeindefest, eine Führung zu Sagen und Architektur, eine Vernissage und eine Erinnerung an die Reformation in Magdeburg - dies sind einige der Veranstaltungen in Magdeburg am 26.06.2022. Die Volksstimme hat unten einige Tipps für Kultur und Freizeit zusammengetragen. Die Freizeittipps für den 25.06.2022 gibt es hier.