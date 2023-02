Survival-Serie "7 vs. Wild" auf YouTube: So können Zuschauer selbst teilnehmen

Der Hype um die YouTube-Serie "7 vs. Wild" von Magdeburger Fritz Meinicke findet kein Ende. Wer sich selbst einmal im Überlebenskampf erproben will, könnte nun eine Möglichkeit dazu bekommen. Symbolbild:

Magdeburg - Der YouTuber und Instagramer Fritz Meinicke gehört derzeit zu den größten Internetstars. Mit seiner Serie "7 vs. Wild" knackt der Magdeburger regelmäßig Zuschauerrekorde. Dabeisein beim Überlebenskampf in der Wildnis können aber nur wenige. Das könnte sich jetzt ändern.

Denn Meinicke zockt nicht nur selbst gerne und ausdauernd, wie er erst vor wenigen Tagen wieder auf Instagram zeigte, sondern hat einst auch als Grafik-Designer an einem Zombie-Game mitgearbeitet. Nun stand er mit seiner Survival-Serie auch Pate für ein kurzweiliges Spiel. Unter dem Titel "7 in the Wild" entstand es in weniger als einem Monat. Die Idee dafür kam den YoutTubern und Entwicklern Yannick (@yannick_spiele) und MrLuchs (@mrluchs).

7 in the Wild orientiert sich an Meinickes 7 vs. Wild

Letzterer hatte bereits angekündigt: "Fritz wird ausrasten!" Versprochen wurden "Vulkane, epische Fights und Bugs". Tatsächlich kann sich jeder die Spielumgebung selbst kombinieren. Der Hintergrund allerdings wird durch Zufall generiert.

Bei den Challenges können sich die Teilnehmer unter anderem mit Tieren batteln, die sie später verspeisen möchten oder einen Unterschlupf bauen. Im Dschungel müssen die Spieler ihr Survival-Geschick unter Beweis stellen und essbare Früchte sammeln.

Wer allerdings ein Spiel auf höchstem technischen Niveau erwartet, könnte schnell enttäuscht werden. Die Grafik ist aufgrund der Schnelligkeit in der Entwicklung, für die ursprünglich nur zwei Wochen angesetzt waren, nicht sehr ausgereift. Für einen kurzweiligen Spielespaß reicht es aber dennoch allemal.