Requisiten aller Art können am Sonnabend und Sonntag in Magdeburg erworben werden. Der Grund: Ein umfangreicher Fundus wird jeweils zwischen 14 und 19 Uhr in der Kleinen Schulstraße 32 aufgelöst.

Ein umfangreicher Theater-Fundus wird in Magdeburg am Sonnabend und Sonntag in der Kleinen Schulstraße aufgelöst. Erworben werden kann Skurriles jeder Art. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zur Auflösung eines großen Fundus kommt es an diesem Sonnabend und Sonntag in der Magdeburger Kleinen Schulstraße 32. Jeweils von 14 bis 19 Uhr stehen dann jede Menge Requisiten zum Verkauf. Bereits seit 1992 soll der Fundus aufgebaut und stetig vergrößert worden sein, heißt es in einer Mitteilung.

"Mit dem Fundus begann es in Magdeburg in der Coquistraße, setzte sich fort in Räumen auf dem Gelände der Wasserburg in Egeln und endet nun 2022 in der Kleinen Schulstraße in Magdeburg, unweit der Festung Mark, indem der Fundus aufgelöst werden muss", so der einstige Fundus-Gründer Bernd Kurt Goetz, der zum Durchstöbern und Mitnehmen einlädt. Zahlreiche Aufführungen sollen mit den Einzelstücken bestritten worden sein.

Versprochen werden viele Dinge, die "einfach nur verrückt und seltsam sind oder gar selten." Schließlich habe sich der Schauspieler Ekkehard Schwarz in sieben Jahren bis zu seinem plötzlichen Tod mit besonderer Neigung um die Sachen gekümmert und neue dazu sortiert.

Die Veranstalter des Verkaufs erhoffen sich einen finanziellen Erlös, mit dem die Kosten der Fundus-Tilgung gestemmt werden können. Daher wird von Seiten des Verkaufsteams darum gebeten, für jedes Stück einen kleinen Obolus zu entrichten.