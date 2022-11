Beim Spiel des 1. FC Magdeburg gegen Darmstadt 98 erwartet die Polizei Staus und kündigt Sperrungen in der Magdeburger Innenstadt an. Diese Gebiete sind besonders betroffen.

In Magdeburg kommt es am Donnerstagabend nicht nur zu einem Fußballspiel zwischen dem FCM und Darmstadt 98, sondern wahrscheinlich auch zu Staus bei der Abreise der Fans und Sperrungen durch die Polizei. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Zu kurzzeitigen Staus und Sperrungen kann es am Nachmittag und Abend im Stadtgebiet in Magdeburg kommen. Dies teilt die Polizei mit.

Grund hierfür ist offenbar das Fußballspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Darmstadt 98 am heutigen Abend. Insbesondere die Innenstadt und das ostelbische Gebiet sollen davon betroffen sein.

Die Polizei plant, nach dem Spiel eine zügige Abreise der Fußballfans zu ermöglichen. Der Verkehr im Bereich Gübser Weg, Friedrich-Ebert-Straße sowie Georg-Heidler-Straße soll dann zeitweise zweispurig als Einbahnstraße geführt werden, heißt es.