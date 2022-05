Fußball in Magdeburg: FCM-Fans marschieren zur MDCC-Arena

Vor dem Drittligaspiel des 1. FC Magdeburg gegen 1860 München war in Magdeburg einen Fanmarsch angekündigt worden. Tausende FCM-Fans liefen über die Elbe in die MDCC-Arena.

Der FCM-Fanmarsch am 7. Mai 2022 auf der Magdeburger Sternbrücke.

Magdeburg - Die Fans der 1. FC Magdeburg sind für ihre Liebe und Treue zu ihrem Verein nicht nur in der Szene bekannt. Am letzten Heimspieltag der dritten Fußball-Bundesliga riefen sie zu einem Fanmarsch durch die Stadt in die MDCC-Arena auf. Die Volksstimme war dabei.