In der Magdeburger Fußball-Szene sucht die Polizei nach einem Flaschenwerfer. Bilder des mutmaßlichen Täters wurden veröffentlicht.

Magdeburg (vs) l Die Bundespolizei sucht nach einem Flaschenwerfer aus der Magdeburger Fußball-Fan-Szene. Ein bisher unbekannter Mann hat vor dem Auswärtsspiel am 4. Mai 2019 beim VfL Bochum am dortigen Hauptbahnhof eine Flasche auf Polizeibeamte geworfen. Die Flasche hat um 11.24 Uhr einen Polizisten am Kopf getroffen. Der Beamte trug zu der Zeit einen Helm und wurde deshalb nicht verletzt.

Das Amtsgericht Bochum hat nun die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann angeordnet. Die Bundespolizei ermittelt wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Die Bilder des Tatverdächtigen können hier angesehen werden. Wer kennt die männliche Person auf den Fotos? Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg Tel: 0391/56549-555, unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline Tel: 0800/6888000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Hinweise können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage gegeben werden.