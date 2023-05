In Magdeburg kommt es immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Fußgängern und Radfahrern. Das will sich die Stadt nicht länger ansehen und greift im Breiten Weg jetzt durch.

Magdeburg (vs) - Offenbar ist in Magdeburgs Fußgängerzonen ein regelrechter Kleinkrieg zwischen Radfahrern und Fußgängern entbrannt. Nun will die Stadt dem selbst ein Ende setzen, wie aus einer Mitteilung der Verwaltung hervorgeht.

Immer wieder komme es innerhalb der Fußgängerzone im Nordabschnitt des Breiten Weges auf der Ostseite zu Konflikten und brenzligen Situationen zwischen Radfahrern und Fußgängern. Der Grund für die Konflikte: Unkenntnis über die gültige Verkehrssituation -aber auch rücksichtsloses Verhalten der Verkehrsteilnehmer.

Fußgänger gegen Radfahrer im Breiten Weg

Der Nordabschnitt des Breiten Wegs sei sowohl baulich als auch verkehrsrechtlich eine Fußgängerzone, die mittig von der Gleistrasse der MVB getrennt sei, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Auf der Ostseite sei auf der gesamten Länge das Fahrradfahren freigegeben, zusätzlich auf dem westlichen Abschnitt zwischen der Ernst-Reuter-Alle und der Julius-Bremer-Straße. Doch auch dort hätten Fußgänger Vorrang und dürften weder gefährdet noch behindert werden, mahnt die Verwaltung an. Zur Not sei Schrittgeschwindigkeit oder Warten angesagt.

Um die Verkehrssituation noch eindeutiger werden zu lassen, seien nun in der Fußgängerzone im Nordabschnitt des Breiten Wegs Piktogramme, unter anderem mit großen Fußspuren, auf dem Pflaster aufgetragen worden, die zu einer Verbesserung des Miteinanders beitragen sollen. Der rot gefärbte Streifen auf der Ostseite der Fußgängerzone werde von vielen Radfahrenden fälschlicherweise als Radweg wahrgenommenen.

Die Spuren auf dem Breiten Weg sollen daraufhinweisen, dass es sich bei dem Weg nicht um einen ausgewiesenen Radweg handelt. Foto: Martin Rieß

Stadt Magdeburg behält Situation im Auge

Ziel der Aktion der Stadtverwaltung sei es, für ein rücksichtsvolleres Miteinander zu werben und den Verkehrsteilnehmenden die gültige Verkehrssituation zu verdeutlichen, so die Stadt weiter.

Der Bereich werde außerdem weiter im Auge behalten. Bei Bedarf sollen weitere Maßnahmen veranlasst werden.