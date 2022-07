Erster Vermieter in Sachsen-Anhalt spart  beim Warmwasser - hunderte Mieter betroffen

In einer Stadt in Sachsen-Anhalt testet ein großer Vermieter, wie über Nacht bei der Warmwasserversorgung gespart werden kann. Betroffenen sind hunderte Mietparteien.

Magdeburg - Zu Wochenbeginn hat die Ankündigung der Wohnungsgenossenschaft Dippoldiswalde, zu bestimmten Zeiten die Warmwasserversorgung in einem Teil ihrer rund 600 Wohnungen zu reduzieren, für Aufmerksamkeit gesorgt. In einer Stadt in Sachsen-Anhalt geht man noch einen anderen Weg.