Magdeburg - Die Zeichen standen länger auf Abschied: Schon im vergangenen Sommer blieb die Holztür der kleinen Eisdiele an der Olvenstedter Straße in Magdeburg geschlossen. Gesundheitlich angeschlagen war Inhaber Lutz Blume damals bereits. Einem Nachfolger würde er seinen Laden gerne übergeben, sagte er damals in einem Interview.