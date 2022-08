Neueröffnung Gastronomie in Magdeburg: Vierfach-Mutter betreibt das „Bistro Linie 1“

Nach langem Leerstand gibt es am Sudenburger Bahnhof in Magdeburg wieder ein gastronomisches Angebot. Die Magdeburgerin Agnes Gomez Martinez hat das „Bistro Linie 1“ neu eröffnet. Was sie zu dem Schritt bewegt hat.