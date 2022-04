Essen online bestellen Gastronomie: Lieferdienst Uber Eats startet in Magdeburg - wann folgt Halle?

Konkurrenz für Lieferando, Liefer-Fuchs und Co: In Magdeburg startet der Essens-Lieferdienst Uber Eats. Es ist die erste Stadt in Sachsen-Anhalt. Vorerst.