Gastronomie: Neues Café eröffnet in der City von Magdeburg

Im Fenster spiegelt sich der Bagger - im Laden herrscht noch etwas Chaos: Kubara Suleiman eröffnet im Mai an der Tunnelbaustelle in Magdeburg ihr erstes Café.

Magdeburg - Etwas Mut bedarf es schon, hier in der Altstadt, direkt an der Tunnelbaustelle in Magdeburg ein Café zu eröffnen. In einer Zeit, in der Möbel später als geplant geliefert und Lebensmittel teurer und rar werden. Kubara Suleiman will es jetzt dennoch wagen. Zwei Wochen später als geplant. Mit einer neuer Preiskalkulation.