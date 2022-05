Gefahr der Strangulation: Sollten Kapuzen in Magdeburger Kitas verboten werden?

Auf dem Spielplatz können Mützen, Schals und Kapuzen für Kinder zur tödlichen Gefahr werden. Die Unfallkasse Sachsen-Anhalt wies eindringlich darauf hin, dass die Gefahr der Strangulation besteht. In Haldensleben wurden diese Kleidungsstücke nun in zwei Kitas verboten.

Magdeburg - An das Kita-Drama in Halle kann sich Bärbel Greiser auch zehn Jahre später noch erinnern. Damals strangulierte sich in einer Kindertagesstätte ein zweieinhalb Jahre altes Mädchen mit einer selbst gebastelten Kastanienkette. Auch von Kindern, die sich durch eine Kordel am Anorak, durch ein Schlüsselband oder gar durch einen Fahrradhelm stranguliert haben, habe sie schon gelesen. „Solche schrecklichen Unfälle passieren leider immer wieder. Die Kinder bleiben am Klettergerüst hängen, einer Schaukel oder Rutsche. So blöd kann man manchmal gar nicht denken, wie es dazu kommen kann“, sagt sie.