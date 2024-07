Das ehemalige Werksgelände von Fahlberg-List in Magdeburg soll zu einem Wohnquartier entwickelt werden. Doch dazu muss zunächst die Altlastensituation im Erdreich bewältigt werden.

Gefahrenstoffe im Boden bei Fahlberg-List in Magdeburg: So soll das Problem gelöst werden

Magdeburg - Viele Jahre lang hat sich keiner so richtig an das ehemalige Werksgelände von Fahlberg-List im Südosten von Magdeburg gewagt – trotz der prominenten Lage direkt an der Elbe. Ein wesentlicher Grund dafür ist die Altlastensituation. Schadstoffe aus Jahrzehnten der Chemieproduktion finden sich im Erdreich.