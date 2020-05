Die Polizei überführte in Magdeburg einen Radfahrer des Einbruchs in einen Imbiss. Symbolfoto: Martin Rieß

Ein Mann ist in Magdeburg in einen Imbiss eingebrochen - und wurde von der Polizei gefasst.

Magdeburg (vs) l Eine Kamera hat gefilmt, wie ein Mann am Donnerstagmorgen zwischen 1.58 und 2.10 Uhr in Magdeburg in einen Imbiss eingebrochen war. Dieser befindet sich im Bereich der Halberstädter Straße, teilte die Polizei mit.

Der Einbruch wurde am Donnerstagmorgen vom Imbiss-Betreiber festgestellt und der Polizei gemeldet. Durch die Überwachungskamera im Geschäft konnte festgestellt werden, dass sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu dem Imbiss verschafft hatte. Im Inneren durchsuchte der Mann den Tresenbereich und entwendete eine geringe Menge Bargeld aus einer Kasse. Des Weiteren begab er sich in den Keller des Geschäfts. Hier nahm er eine Geldkassette an sich.

Wenige Minuten nach der Tat, gegen 2.15 Uhr, führten Polizeibeamte in der Halberstädter Straße eine Kontrolle bei einem Fahrradfahrer durch. Die Beamten fanden Einbruchswerkzeug sowie die Geldkassette aus dem Imbiss bei dem 37-jährigen Fahrradfahrer auf und stellten die Sachen sicher. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.